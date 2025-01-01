Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2
23 Min.Ab 12

Rokkos Auftritt nimmt der peinlich berührten Lisa jegliche Lust auf eine Zusammenarbeit mit ihm. Er allerdings ignoriert ihre Abfuhr und geht wie selbstverständlich davon aus, dass er den Auftrag bereits hat. Lisa versucht, ihre persönliche Antipathie im Interesse der Firma herunterzuschlucken, doch als Rokko ihr erklärt, was er von dem Schneewittchen-Werbespot hält, ist sie empört.

SAT.1 GOLD
