Verliebt in Berlin
Folge 25: Episode 25
23 Min.Ab 12
Lisa ist gekränkt und will sich von David fernhalten. Er begreift betroffen, dass er sich sehr ins Zeug legen muss, damit sie ihm seine Gewissensbisse glaubt und die Beleidigung verzeiht. Als Rokko andeutet, dass David unwissentlich in Lisa verliebt ist, hält sie das für abwegig - bis sie Davids ultimativen Entschuldigungsanlauf sieht ...
