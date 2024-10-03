Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 26

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 26vom 03.10.2024
Episode 26

Episode 26Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 26: Episode 26

23 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12

Lisa ertappt sich ständig bei der Deutung von Davids Gesten. Als Rokko ihr zeigt, welche Signale der Liebe er bei David in Bezug auf Lisa gesehen hat, ist Lisa vollends durcheinander. Um ihrer Verwirrung zu entkommen, fasst sie einen Entschluss: Sie wird nie, nie und niemals mit David zusammenkommen!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen