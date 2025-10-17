Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 83

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 83 vom 17.10.2025
Folge 83: Episode 83

22 Min. Folge vom 17.10.2025 Ab 12

Friedrich hat die Nase voll und will nichts mehr von Lisas Intuitionen hören. Lisa will sich von nun an zwingen, rationaler heranzugehen und der Kommissarin mit möglichen Hinweisen eine Hilfe bei der Spurensuche zu sein! Dann endlich meldet sich der Entführer mit einem Lebenszeichen von David ... Max braucht für die näher rückende Hochzeit Bares. Da bekommt er einen heißen Anlegertipp ...

