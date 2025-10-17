Verliebt in Berlin
Folge 84: Episode 84
22 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Lisa ist glücklich über das Lebenszeichen von David. Während die Polizei mit ihnen nach weiteren Spuren sucht und eine Rachetat nicht ausschließt, zieht es sie in die familiäre Geborgenheit zu ihren Eltern. Sie ist perplex, als ein Paket eintrifft, das David noch vor seinem Verschwinden für sie aufgegeben hat ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
