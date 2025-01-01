Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 9

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 9
Episode 9

Episode 9Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 9: Episode 9

23 Min. Ab 12

Lisa gibt David innerlich frei, weiß aber nicht genau, wo sie mit ihrer Suche nach Liebe anfangen soll. Ständig verliert sie sich in Tagträumen, in denen sie den richtigen Partner sucht. Leider ist es so, dass die Männer in ihrer Umgebung sie nicht als Frau wahrzunehmen scheinen - doch dann kommt ein Kompliment von ganz unerwarteter Seite ...

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen