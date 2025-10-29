Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 99

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 99vom 29.10.2025
Episode 99

Episode 99Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 99: Episode 99

23 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Lisa ist fest entschlossen, an ihrer Interpretation von Davids Blutzeichen festzuhalten, auch wenn ihr keiner Glauben schenkt. Sie fährt an den Ort, an dem sie ihn vermutet, und verzweifelt auch nicht angesichts der Größe und Unübersichtlichkeit des Terrains. Inzwischen macht sich auch Rokko auf die Suche nach Lisa, denn auch er glaubt daran, dass sie das Rätsel der Zeichen gelöst hat ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen