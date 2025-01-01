Verliebt in Berlin II
Folge 110: Episode 110
22 Min.Ab 12
Hannah reagiert empfindlich auf das Thema Kim, da sie heimlich in Bruno verliebt ist. Ein Wort gibt das andere, und Bruno und Hannah gehen im Streit auseinander. Doch schon kurz darauf bereuen beide ihre Reaktion und versöhnen sich. Nichtsdestotrotz bleibt das Thema Kim die empfindliche Stelle ihrer Freundschaft.
Verliebt in Berlin II
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
