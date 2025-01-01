Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 113

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 113
Episode 113

Episode 113Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 113: Episode 113

22 Min.Ab 12

Hannah versucht, Bruno nach der Demütigung zu trösten. Ihm wird klar, dass er einen Plan braucht, wie er Kim für sich gewinnen kann. Während Kim in der Vorstandssitzung, die einen Stellvertreter für Sophie auswählen soll, mit einem Plädoyer für Friedrich überrascht, hat Bruno die entscheidende Idee für seine Zukunft ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen