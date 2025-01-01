Verliebt in Berlin II
Folge 113: Episode 113
22 Min.Ab 12
Hannah versucht, Bruno nach der Demütigung zu trösten. Ihm wird klar, dass er einen Plan braucht, wie er Kim für sich gewinnen kann. Während Kim in der Vorstandssitzung, die einen Stellvertreter für Sophie auswählen soll, mit einem Plädoyer für Friedrich überrascht, hat Bruno die entscheidende Idee für seine Zukunft ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika