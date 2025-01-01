Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 114

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 114
Episode 114

Episode 114Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 114: Episode 114

22 Min.Ab 12

Bruno sprüht nur so vor Energie, jetzt da er eine rettende Idee hat. Mit Hannah zusammen will er sie sofort Friedrich präsentieren. Während Hannah mit dem ebenfalls energiegeladenen Hugo zu tun hat, stößt Bruno mit seiner Idee auf Widerstand bei Friedrich, der keinen Grund sieht, den Plan mit dem Schuh zu ändern ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen