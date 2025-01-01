Verliebt in Berlin II
Folge 118: Episode 118
22 Min.Ab 12
Bruno und Jürgen können den Attentäter zwar nicht stellen, die Polizei aber von ihrer These, dass der zwölfte Mann der Mörder sei, überzeugen und Hugo somit entlasten. Im Überschwang bezieht Bruno Hannah als gute Freundin in die kleine Siegesfeier ein. Ohne es zu ahnen trifft er sie mit einer flapsigen Bemerkung mitten ins Herz und ist irritiert, als sie sich überfordert seiner Nähe entzieht ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika