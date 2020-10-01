Verliebt in Berlin II
Folge 119: Episode 119
22 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 12
Hannah kann nicht vermeiden, dass Helga merkt, wie verliebt sie in Bruno ist. Bernd, der davon nichts weiß, warnt Bruno davor, sich mit Kim in die Falsche verliebt zu haben. Aber er verteidigt sie und ist umso erschrockener, als er Zeuge der Versöhnung zwischen Kim und Paolo wird ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika