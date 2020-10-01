Verliebt in Berlin II
Folge 120: Episode 120
22 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 12
Hannah will Bruno helfen und gemeinsam mit ihm die Schuhfirma voranbringen. Von Sophie unter Druck gesetzt, muss Hugo alles daran setzen, seine neue Kollektion in kürzester Zeit erfolgreich auf die Beine zu stellen. Auch Bruno scheitert deshalb mit seinem Versuch, nochmals an Hugo heranzutreten, um ihn für eine gemeinsame Schuhlinie zu begeistern.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika