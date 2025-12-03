Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 122

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 122vom 03.12.2025
Episode 122

Episode 122Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 122: Episode 122

22 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Hannah verbirgt vor Bruno, wie viel ihr seine Umarmung bedeutet und genießt mit ihm zur Feier des Tages den Abend in der Tiki Bar - bis Kim kommt. Doch zu ihrer Überraschung beachtet Bruno Kim überhaupt nicht. Am nächsten Tag erhält Hannah von ihm eine kleine Aufmerksamkeit, um sie über den Tag hinweg zu ermuntern. Sie ist nun sicher, bei ihm doch eine Chance zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen