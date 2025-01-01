Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 124

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 124
Episode 124

Folge 124: Episode 124

22 Min.Ab 12

Nach dem missglückten Verkupplungsversuch muss Bruno Hannah versprechen, sich nie wieder in ihr Privatleben einzumischen. Als er erfährt, dass Paolo Kim zu überzeugen versucht, mit ihm zu verreisen, fleht er Kim an, die geplante Reise abzusagen. Sie lacht ihn aus, aber seine Warnung nagt an ihr. Er wirft sich vor, Kims Reise nicht verhindert zu haben ...

