Verliebt in Berlin II
Folge 124: Episode 124
22 Min.Ab 12
Nach dem missglückten Verkupplungsversuch muss Bruno Hannah versprechen, sich nie wieder in ihr Privatleben einzumischen. Als er erfährt, dass Paolo Kim zu überzeugen versucht, mit ihm zu verreisen, fleht er Kim an, die geplante Reise abzusagen. Sie lacht ihn aus, aber seine Warnung nagt an ihr. Er wirft sich vor, Kims Reise nicht verhindert zu haben ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
