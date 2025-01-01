Verliebt in Berlin II
Folge 131: Episode 131
22 Min.Ab 12
Hannah ist froh, sich mit Bruno wieder versöhnt zu haben und er ist fest entschlossen, sich nicht mehr von Kim ablenken zu lassen. Bei der Fertigung der Schuhe nach Hannahs Entwürfen stößt er auf ein Problem, das nur sein alter Meister in Kahlene lösen kann - Bruno und Hannah wollen zusammen hinfahren. Hannah freut sich auf die gemeinsame Fahrt in Brunos Heimat ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika