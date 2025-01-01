Verliebt in Berlin II
Folge 135: Episode 135
22 Min.Ab 12
Hannah wird klar, dass ihre Liebe zu Bruno stärker denn je ist und Marc ihr nie mehr als Freundschaft bieten kann. Bruno beobachtet, wie Hannah und Marc miteinander umgehen und missversteht sein Flirten als Verliebtheit. Die Tatsache, dass Hannah mit Marc auf Wolken zu schweben scheint, beflügelt ihn wiederum in seinem Vorhaben mit Kim.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika