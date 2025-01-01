Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 135
Folge 135: Episode 135

22 Min.Ab 12

Hannah wird klar, dass ihre Liebe zu Bruno stärker denn je ist und Marc ihr nie mehr als Freundschaft bieten kann. Bruno beobachtet, wie Hannah und Marc miteinander umgehen und missversteht sein Flirten als Verliebtheit. Die Tatsache, dass Hannah mit Marc auf Wolken zu schweben scheint, beflügelt ihn wiederum in seinem Vorhaben mit Kim.

SAT.1 GOLD
