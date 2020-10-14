Verliebt in Berlin II
Folge 137: Episode 137
27 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 12
Hannah kann nicht fassen, dass Bruno wirklich mit Kim verreisen will und dabei ihre Schuhkollektion aufs Spiel setzt. Um das zu verhindern, ist sie sogar gezwungen, vor Sophie für ihn zu lügen. Hannah ist außer sich und macht Kim wütende Vorwürfe, egoistisch zu sein und Bruno auszunutzen, während er sich sorglos auf die Städtereise freut ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika