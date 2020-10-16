Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 142

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 142vom 16.10.2020
Episode 142

Folge 142: Episode 142

22 Min.Folge vom 16.10.2020Ab 12

Hannah und Bruno arbeiten energisch an den Entwürfen für ihre Schuhkollektion. Auch wenn beide mit unterschiedlicher Motivation ans Werk gehen: Hannah genießt die Zusammenarbeit mit Bruno und ist überzeugt davon, dass beide mit ihren Ideen Erfolg haben werden. Bruno will aber in erster Linie Kim beeindrucken, aber er registriert auch, wie sehr Marc in Hannah verliebt ist ...

