Verliebt in Berlin II
Folge 143: Episode 143
22 Min.Ab 12
Weil Hannah unter dem Druck der Erwartungen die Kräfte verlassen, will Bruno sie schonen und gibt vor, auf sie verzichten zu können: Er nimmt sie bei sich auf und umsorgt sie - Hannah ist gerührt von seiner Fürsorge. Als sie allein in seinem Zimmer ist, entdeckt sie ein paar alte Fotos aus Brunos Vergangenheit in Kahlene ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
