Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 147

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 147
Episode 147

Episode 147Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 147: Episode 147

23 Min.Ab 12

Hannah und Bruno sind nervös, als das erste Model mit ihren Schuhen den Catwalk betritt. Doch die Erlösung kommt schnell, als sie sehen, dass die Kollektion ein großer Erfolg wird! Hannah freut sich über den Triumphzug, bis sie an Kims Blick erkennt, dass Brunos Plan aufzugehen scheint und sie selbst ihm den Weg in Kims Herz geebnet hat. Hannah will sich endgültig von Bruno zurückziehen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen