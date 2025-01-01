Verliebt in Berlin II
Folge 149: Episode 149
22 Min.Ab 12
Bruno wacht bedrückt am Krankenbett von Hannah, die noch immer bewusstlos ist, während in der Zwischenzeit seine Schuhe den Siegeszug durch die Medien antreten. Kim erkennt, wie nahe sich die beiden sind und stürzt sich eifersüchtig in die Pressearbeit für die Firma. Als Hannah die Augen aufschlägt und auf dem Weg der Besserung ist, glaubt Bruno sicher, dass nun alles gut wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
