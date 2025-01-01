Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 154

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 154
Episode 154

Folge 154: Episode 154

22 Min.Ab 12

Hannah ist todunglücklich und warnt Bruno davor, Hals über Kopf die Stadt zu verlassen. Aber er lässt sich nicht davon abbringen und trifft alle Vorbereitungen für die Flucht mit Kim. Als er am verabredeten Treffpunkt vergeblich auf sie wartet, ist er sicher, dass Paolo sie bedroht und ihr etwas passiert sein muss ...

