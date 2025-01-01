Verliebt in Berlin II
Folge 154: Episode 154
22 Min.Ab 12
Hannah ist todunglücklich und warnt Bruno davor, Hals über Kopf die Stadt zu verlassen. Aber er lässt sich nicht davon abbringen und trifft alle Vorbereitungen für die Flucht mit Kim. Als er am verabredeten Treffpunkt vergeblich auf sie wartet, ist er sicher, dass Paolo sie bedroht und ihr etwas passiert sein muss ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika