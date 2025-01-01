Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 156
22 Min.Ab 12

Die Plenskes sind überglücklich, Lisa in die Arme schließen zu können. Bruno verzieht sich still und leise, im Glauben, er sei im Augenblick fehl am Platz. Lisa, die durch die liebevollen Schilderungen ihrer Eltern neugierig auf ihren Halbbruder geworden ist, will ihn unbedingt besser kennen lernen. Als sie seinen eingeschüchterten Rückzug durchschaut, reicht sie ihm herzlich die Hand.

