Verliebt in Berlin II
Folge 158: Episode 158
22 Min.Ab 12
Lisa versucht zuerst, Brunos Schuhfirma nach vorn zu bringen und erkennt, dass es schwer sein wird, das kleine Unternehmen schnell zum Erfolg zu führen. Aber sie ist entschlossen, Sophie Kerima nicht kampflos zu überlassen. Gerade als Lisa und ihre Mitstreiter ihren ersten Teilerfolg feiern, bricht sie plötzlich ohnmächtig zusammen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika