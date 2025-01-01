Verliebt in Berlin II
Folge 162: Episode 162
22 Min.Ab 12
Lisa und ihre Freunde sind in dem brennenden Haus gefangen. Kim, die verspätet zum Fest kommen wollte, ist die Rettung in letzter Minute. Als es scheinbar allen gelingt, sich mit letzten Kräften aus der Flammenhölle zu befreien, müssen sie geschockt feststellen, dass Helga zurückgeblieben ist ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika