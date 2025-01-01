Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 162

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 162
Folge 162: Episode 162

22 Min.Ab 12

Lisa und ihre Freunde sind in dem brennenden Haus gefangen. Kim, die verspätet zum Fest kommen wollte, ist die Rettung in letzter Minute. Als es scheinbar allen gelingt, sich mit letzten Kräften aus der Flammenhölle zu befreien, müssen sie geschockt feststellen, dass Helga zurückgeblieben ist ...

SAT.1 GOLD
