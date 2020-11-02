Verliebt in Berlin II
Folge 163: Episode 163
22 Min.Folge vom 02.11.2020Ab 12
Bruno versucht vergeblich, Helga ins Leben zurückzuholen - endlich kommt der Notarzt. Die Plenskes und Hannah warten völlig entnervt im Krankenhaus und beten, dass Helga die Nacht übersteht. Eine Nacht, in der Lisa versucht, Bruno die Schuldgefühle zu nehmen, Bernd vor Sorge verzweifelt, und eine Nacht, in der Paolo wütet, weil Roberto abermals versagt hat ...
Verliebt in Berlin II
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH