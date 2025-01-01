Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 168

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 168
Episode 168

Episode 168Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 168: Episode 168

22 Min.Ab 12

Lisa beobachtet unwohl, wie Bruno sich weiter von Kim herumscheuchen lässt und will ihm die Augen für die richtige Frau, nämlich Hannah, öffnen. Es gelingt ihr geschickt, die beiden auf die Pfaueninsel zu locken, wo sie einst einen ganz besonderen Moment mit David erlebt hat: Durch ein Missgeschick müssen Hannah und Bruno die Nacht allein auf der Insel verbringen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen