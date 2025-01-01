Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 170

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 170
Episode 170

Episode 170Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 170: Episode 170

22 Min.Ab 12

Lisa findet die Vorstellung zwar verführerisch, mit der Großfamilie in Berlin zu leben, hält aber trotz Gewissensbissen und Wehmut an ihrem Plan fest, mit David eine Zukunft in Tasmanien aufzubauen. Vor der Abreise hinterlässt sie ihrem Halbbruder noch ein Vermächtnis: Er soll ihre Aktienanteile übernehmen und auf Kerima, die Plenskes und auf Hannah aufpassen ...

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

