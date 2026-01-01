Verliebt in Berlin II
Folge 173: Episode 173
22 Min.Ab 12
Hannah kann ihr Glück kaum fassen, als Bruno Kim wegen ihr abblitzen lässt. Während sich Kim eingesteht, unglücklich zu sein, kommen sich Bruno und Hannah bei einem Ausflug näher. Hannah glaubt sich kurz vor dem Ziel, bis Kim ihr ankündigt, mit Bruno eine Affäre eingehen zu wollen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH