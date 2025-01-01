Verliebt in Berlin II
Folge 174: Episode 174
22 Min.Ab 12
Hannah ist zunächst sicher, dass Kims Offensive der ruhigen, aber stetigen Entwicklung ihrer Beziehung zu Bruno nichts anhaben kann. Als sie jedoch davon ausgehen muss, dass sich Kim und Bruno näher kommen, sieht Hannah vor Eifersucht rot ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika