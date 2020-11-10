Verliebt in Berlin II
Folge 176: Episode 176
22 Min.Folge vom 10.11.2020Ab 12
Hannah lässt ihren Tränen freien Lauf und trifft eine Entscheidung: Sie will weg von Maurice und so weit weg wie möglich von Bruno! Sie hängt ihren unerträglichen Job bei Kerima an den Nagel, aber dann konfrontiert ihre Mutter sie mit einem neuen Problem ...
