Episode 179

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 179
Folge 179: Episode 179

22 Min. Ab 12

Hannah kann es nicht glauben, als Kim ihr ihren Job zuweist: Sie ist künftig die Rangniedrigste im Atelier, von kreativer Arbeit keine Spur. Aber sie beißt die Zähne zusammen und erträgt Mings Demütigungen mit Würde, denn sie braucht den Job. Aber Kim hat noch eine weitere Schikane für Hannah parat ...

SAT.1 GOLD
