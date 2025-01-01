Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 186

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 186
Episode 186

Episode 186Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 186: Episode 186

23 Min.Ab 12

Hannah freut sich auf das Zusammenleben mit ihrem Bruder Tobias, der sich zunächst als wahrer Engel entpuppt - bis sie feststellt, dass er die Schule schwänzt. Als Hannah ihn darauf anspricht, reagiert er überempfindlich und brüskiert sie damit, nicht die Ersatzmutter für ihn zu spielen. Nach einem zweiten Anlauf verrät ihr Tobias jedoch den Grund und erzählt ihr von seinem Lebenstraum ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen