Hannah reagiert barsch auf Tobias' Ansage, ihren eigenen Traum verraten zu haben. Nach einer erneuten Demütigung von Maurice muss sie sich allerdings eingestehen, dass Tobias womöglich Recht hat. Verloren sucht Hannah Zuflucht bei ihrer Mutter und hilft ihr beim Ausmisten des Dachbodens. Hier fallen ihr ihre alten Puppen aus Kindertagen in die Hände ...

