Verliebt in Berlin II
Folge 192: Episode 192
22 Min.Ab 12
Durch die öffentliche Fernseherklärung erkennt Hannah, dass sie Bruno für immer verloren hat. Während der glücklich als Kims Partner auftritt, stürzt Hannah sich in die Arbeit im Revuetheater. Dort lernt sie den alten Russen Grigorij kennen, der ihr verrät, dass ein kurzer Moment der Liebe allein einem Leben den Sinn geben kann ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika