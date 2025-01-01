Verliebt in Berlin II
Folge 193: Episode 193
23 Min.Ab 12
Hannah geht mit Elan an die Arbeit. Als der geheimnisvolle Grigorij sie bittet, für ihn bei der großen Show auf die Bühne zu gehen, lehnt sie zunächst ab. Erst als sie Zeugin wird, wie viel dem Mann daran liegt, weil sie die Erinnerung an seine große Liebe ist, willigt sie ein. Aber für den großen und prestigeträchtigen Auftritt benötigt sie noch die passenden Schuhe ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika