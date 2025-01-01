Verliebt in Berlin II
Folge 195: Episode 195
24 Min.Ab 12
Hannah bekommt Lampenfieber vor ihrem Bühnenauftritt und würde am liebsten wegrennen, aber Bruno, der sie vor ihrem Auftritt in der Garderobe besucht, gibt ihr neue Kraft. Grigorij erzählt ihm die tragische Geschichte seiner großen Liebe, als Hannah auf die Bühne schwebt - sie wird vor aller Augen des Diamanten beraubt ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika