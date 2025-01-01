Verliebt in Berlin II
Folge 197: Episode 197
22 Min.Ab 12
Hannah und Bruno sind befangen durch den magischen, von Grigorij hinterlassenen Liebeszauber, aber ein Anruf von Kim zerstört den romantischen Moment. Zurück in der Realität erkennt Hannah, dass Bruno nie zu ihr gehören wird. Ernüchtert schließt sie mal wieder mit ihm ab und kümmert sich um ihren Bruder Tobias, der Streit mit ihrer Mutter hat ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika