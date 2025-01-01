Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 197

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 197
Episode 197

Verliebt in Berlin II

Folge 197: Episode 197

22 Min. Ab 12

Hannah und Bruno sind befangen durch den magischen, von Grigorij hinterlassenen Liebeszauber, aber ein Anruf von Kim zerstört den romantischen Moment. Zurück in der Realität erkennt Hannah, dass Bruno nie zu ihr gehören wird. Ernüchtert schließt sie mal wieder mit ihm ab und kümmert sich um ihren Bruder Tobias, der Streit mit ihrer Mutter hat ...

