SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 198
22 Min.Ab 12

Hannah kann nicht verstehen, dass ihre Mutter immer noch an ihrem Ex-Mann hängt und behauptet rigoros, mit ihrem Vater fertig zu sein. Für sie sind die Freunde ein Familienersatz und Hugo eine liebgewordene Vaterfigur, dem sie alles verdankt. Als der ihr jedoch die Wichtigkeit ihrer Herkunft deutlich macht und Tobias sie darauf stößt, wie sehr sie ihrem Vater ähnelt, ist Hannah aufgewühlt.

