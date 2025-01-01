Verliebt in Berlin II
Folge 200: Episode 200
23 Min.Ab 12
Hannah will ihrem Vater beweisen, dass es auch ein Refrath nach ganz oben schaffen kann. Sie spürt, dass sie es an die Spitze schaffen kann und gerät in einen euphorischen Schaffensrausch. Maurice Ming stößt sie allerdings zurück in die Realität des Knöpfe Annähens ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika