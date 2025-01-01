Verliebt in Berlin II
Folge 203: Episode 203
22 Min.Ab 12
Hannah und Bruno beschließen, die Nacht durchzuarbeiten, damit die Präsentation rechtzeitig fertig wird. Hannah ahnt nicht, dass Hugo bei Kim versehentlich den Verdacht sät, Hannah könnte in Bruno verliebt sein ... Tobias fühlt sich von Theresa nicht ernst genommen und will sie mit Taten beeindrucken. Doch leider kommt sie ihm bei seiner filmreifen Kampfsportperformance in die Quere ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
