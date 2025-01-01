Verliebt in Berlin II
Folge 204: Episode 204
22 Min.Ab 12
Hannah wehrt sich bemüht souverän gegen Kims Schuldzuweisungen. Hannah entscheidet sich, sich aus dem Projekt zurückzuziehen. Doch vorher will sie die Wahrheit beim Namen nennen ... Doreen bekommt mit, dass Susanne von Paolo beauftragt wurde, mit Sven eine Mitarbeiterdatenerhebung durchzuführen. Sie argwöhnt, dass dahinter eine Gaunerei steckt und bald wird ihr Verdacht bestärkt ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika