Verliebt in Berlin II
Folge 21: Episode 21
22 Min.Ab 12
Nachdem Bruno Nora von einer anderen, verletzlichen Seite gesehen hat, setzt er sich bei Friedrich dafür ein, sie nicht zu drängen, Paolo auszuspionieren. Bruno ist erleichtert, dass sein Einwurf Friedrich veranlasst, Nora mit einer anderen Aufgabe zu betrauen ... Laura ist geschockt, dass Friedrich allzu leicht bereit ist, den Schlussstrich zu ziehen.
