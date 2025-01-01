Verliebt in Berlin II
Folge 210: Episode 210
22 Min.Ab 12
Hannah ist erleichtert, dass Peggy nur noch nach vorn schauen und neu anfangen will. Für Peggy bedeutet das aber auch, dass sie ihre Liebe zu René damit endgültig begraben muss. Hannah ist hin- und hergerissen - hat sie doch gerade gerührt miterlebt, dass das Herz ihres Vaters noch heftig für ihre Mutter schlägt ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika