Verliebt in Berlin II

Episode 215

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 215
Folge 215: Episode 215

22 Min.Ab 12

Als Hannah erfährt, dass Kim Paolo den zweiten Geschäftsführerposten zuschanzen will, glaubt sie, Bruno werde das mit seiner Stimme im Vorstand verhindern. Entsetzt muss sie feststellen, dass er für Paolo gestimmt hat und wirft ihm vor, sich von Kim manipulieren zu lassen. Hannah ist sprachlos, als Bruno ihr gesteht, alles nur für sie getan zu haben ...

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
