Episode 219

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 219
Folge 219: Episode 219

22 Min.Ab 12

Hannah präsentiert Kim die Lösung für die nächste Kollektion und wird von der Belegschaft gefeiert, denn Hugo ist wieder mit im Boot! Kim fühlt sich bloßgestellt und will den Verantwortlichen für die Pressemitteilung finden, um ihn zu feuern. In ihrem Neid wirft sie Hannah vor, alles eingefädelt zu haben ...

