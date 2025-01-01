Verliebt in Berlin II
Folge 228: Episode 228
23 Min.Ab 12
Die Kluft zwischen Bruno und Kim wird immer größer. Jan glaubt, eine ernste Chance bei Hannah zu haben, und die beiden verabreden sich zu einem Date. Doch das Treffen wird durch den zufällig auftauchenden Bruno verpatzt. Für den Moment ist Jan vergessen, er zieht sich verstört zurück. Hypnotisch angezogen will Bruno Hannah küssen, aber sie fordert zuerst eine Antwort auf eine Frage ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika