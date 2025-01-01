Verliebt in Berlin II
Folge 229: Episode 229
23 Min.Ab 12
Als Bruno es nicht schafft, Hannah seine Liebe zu gestehen, ist sie umso trauriger, dass sie durch Brunos unverhofften Auftritt Jan aus den Augen verloren hat. Als sie ihn wenig später überraschend bei Kerima wieder trifft, erkennt Jan verblüfft, dass der Verlobte seiner Cousine Kim Hannahs Herzbube ist.
Verliebt in Berlin II
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika