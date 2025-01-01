Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 233

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 233
Folge 233: Episode 233

23 Min.Ab 12

Hannah versucht, Tobias Kraft zu geben und appelliert an ihre Eltern, ihre Probleme zurückzustellen. Sie kann jedoch nicht verhindern, dass er den Burgfrieden der Eltern wütend durchschaut. Bruno ist entsetzt, als Kim glaubt, seine Welt mit einem oberflächlichen und unpassenden Geschenk wieder in Ordnung zu bringen. Für Hannahs Familie scheint es eine ehrliche Versöhnung zu geben ...

